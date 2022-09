Fim de semana sem chuva, mas com a sensação de frio em Botucatu, indica previsão

Frente Fria enfraqueceu, como consequência não há previsão de chuva, exceto no litoral, onde permanece a previsão de céu nublado com chuviscos. Temperaturas em ligeiro declínio.

Em Botucatu, segundo Climatempo, o fim de semana não terá chuva, com o clima permanecendo estável. A temperatura continuará baixa, ou pelo menos com a sensação de frio, especialmente durante a madrugada e começo da manhã.

A máxima será de 23 graus, com a mínima prevista para 10 graus. Com os ventos potencializando o ambiente, a sensação térmica poderá ser ainda menor, de acordo com a previsão.

