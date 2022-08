Fim de semana segue com a sensação de frio em Botucatu, indica previsão

Foto André Godinho

Frente fria afasta-se do estado de São Paulo em direção ao estado do Rio de Janeiro ao longo do dia, porém, permanece com previsão de chuvas nas regiões norte, nordeste e leste do estado.

A entrada de uma massa de ar frio e seco, de origem polar, a partir do oeste paulista, favorecerá ainda mais o declínio das temperaturas, com diminuição da nebulosidade em parte do estado de São Paulo.

Em Botucatu o fim de semana ainda terá sensação de frio. A temperatura máxima chega a 21 graus no sábado, com mínima de 7 graus.

No domingo o clima tem ligeira melhora, com máxima de 24 graus e mínima de 10 graus. Não há previsão de chuva para o fim de semana.

