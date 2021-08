Fim de semana em Botucatu será de sol com níveis críticos na qualidade do ar

Massa de ar quente e seco mantém o Tempo estável no estado de São Paulo, com predomínio de sol, poucas nuvens, temperaturas elevadas e baixos índices de umidade do ar durante à tarde.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos um fim de semana de muito sol e calor. O tempo continua seco com baixas umidades do ar.

A temperatura pode chegar a 31 graus na máxima e 16 graus na mínima. Por enquanto, não há previsão de chuva em toda a região.

