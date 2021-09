Fim de semana em Botucatu deverá ter ligeiro aumento na temperatura e nebulosidade

Segundo a previsão, os próximos dias em Botucatu terão instabilidade no tempo

Sistema de baixa pressão no interior do continente, favorece a formação de áreas de instabilidade, ocasionando muita nebulosidade e pancadas de chuva no estado de São Paulo. Temperaturas em elevação.

Em Botucatu, de acordo com o Climatempo tempo, o fim de semana deverá registrar aumento de temperatura.

No sábado, dia 25, a previsão indica um dia de sol com aumento de nuvens pela manhã. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite, com estimativa de 2 milímetros.

Já no domingo, 26, o cenário será o mesmo praticamente. A temperatura máxima deve ficar na casa dos 30 graus e a mínima de 17.

