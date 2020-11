No fim de semana a nebulosidade diminuirá sobre o estado de São Paulo, porém, permanece com previsão de chuvas isoladas, principalmente a partir do período da tarde.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, o sábado será de sol e aumento de nuvens de manhã. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura pode chegar a 32 graus.

No domingo, dia da eleição, o sol poderá aparecer acompanhado de nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva. A temperatura chega a 31 graus.