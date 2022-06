Fim de semana dos ‘namorados’ terá ligeira queda na temperatura em Botucatu

Foto: André Godinho

A frente fria que ameaçava temperaturas baixíssimas no estado todo se afastou. A entrada do sistema de alta pressão pós-frontal, favorece as condições de céu claro no sábado em todo estado.

No domingo, dia 12, uma massa de ar seco e frio atua sobre o estado de São Paulo, mantendo o Tempo estável e com temperaturas baixas em contínuo declínio.

E em Botucatu?

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos um fim de semana com tempo estável em sem previsão de chuva. Confira a previsão por dia.

Sábado (11) – Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Mínima de 11 graus e máxima de 21 graus

Domingo (12) – Dia de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Mínima de 8 graus e máxima de 20 graus.

Compartilhe esta notícia