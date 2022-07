Fim de semana deve ter queda na temperatura em Botucatu, indica previsão

Foto: Júnior Quinteiro

Finalmente o frio poderá chegar neste inverno, ainda que de forma tímida, no próximo fim de semana. É o que mostra previsão dos institutos climatológicos para a região de Botucatu.

Segundo o Instituto Climatempo, a temperatura poderá chegar a 5 graus durante a madrugada de sexta-feira (29) para sábado (30). A máxima será de 21 graus.

Já no domingo, dia 31, os termômetros podem indicar até 6 graus, indica previsão. Essas seriam as menores temperaturas do inverno até aqui em Botucatu e todo o Centro-oeste paulista.

Desde que o inverno teve início em 21 de junho, os dias estão caracterizados por tempo extremamente seco e temperaturas que alcançam os 30 graus na máxima. Esse é o julho mais quente das últimas décadas, segundo especialista.

