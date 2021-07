Fim de semana de tempo estável e temperatura em elevação para Botucatu

Massa de ar frio e seco mantém a condição de Tempo estável, com predomínio de sol e poucas nuvens no estado de São Paulo. Temperaturas estarão em gradativa elevação no decorrer do dia. No período da tarde, a umidade do ar atinge valores abaixo de 30% na maioria dos municípios paulistas.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, o fim de semana será de sol e sem nuvens no céu. Noites de tempo aberto ainda sem nuvens.

A temperatura estará em elevação, com mínima de 11 graus e máxima de 27 graus. Não há previsão de chuva.

