Segundo o Ipmet/Unesp, uma frente fria afasta-se do litoral paulista, deixando o tempo estável no estado de São Paulo.

De acordo com a previsão do Climatempo, a Sexta-feira Santa será de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva para este feriado e a temperatura máxima será de 27 graus.

Já no fim de semana, o sábado se apresenta também com tempo estável e sem previsão de chuva. No domingo o dia será de sol com temperatura máxima de 29 graus.