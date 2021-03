Uma massa de ar seco e quente predomina no interior do estado São Paulo, mantendo o céu com predomínio de sol, sem previsão de chuva e com temperaturas elevadas nos próximos dias.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos um fim de semana de sol e tempo seco, ou seja, sem previsão de chuva. A temperatura máxima poderá chegar a 32 graus em toda a região.