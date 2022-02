Fim de semana de carnaval com forte calor em Botucatu, indica previsão

Foto Acontece Botucatu

O Tempo segue com céu claro a parcialmente nublado em grande parte do estado de São Paulo. Contudo, pancadas de chuva com trovoadas isoladas, se formam em algumas localidades do estado, devido ao aquecimento diurno, principalmente nos períodos da tarde e da noite. Temperaturas elevadas.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos um fim de semana com muito sol e calor. Tanto neste sábado, quanto no domingo, a temperatura pode chegar a 32 graus com pouca chance de chuva. A sensação térmica pode superar os 35 graus.

No restante do Carnaval o calor continua forte. Há previsão de pancadas isoladas de chuva na segunda e terça de carnaval.

