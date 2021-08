Fim de semana com temperaturas em ligeira elevação em Botucatu

O Tempo segue com previsão de poucas chuvas fracas e isoladas no litoral do estado de São Paulo, devido a circulação dos ventos que transportam umidade do oceano para o continente. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado, sem chuva. Temperaturas estáveis.

Em Botucatu o fim de semana será e sol com algumas nuvens, mas sem previsão de chuva, diz o Climatempo. A temperatura estará em elevação, com mínima de 10 graus e máxima de 26 graus.

