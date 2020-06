Fim de semana com sol e tempo estável em Botucatu

Tempo seco em Botucatu: foto Anderson França

Massa de ar mais seco atua no estado de São Paulo, mantendo a condição de Tempo estável, com predomínio de sol, com céu claro a parcialmente nublado e sem chuva. Temperaturas elevadas.

Em Botucatu, segundo Climatempo, teremos um fim de semana com tempo estável, ou seja, sem previsão de chuva. A temperatura continua alta até este sábado, com 28 gruas na máxima.

Já no domingo, há previsão de queda na temperatura, com máxima de 23 graus e mínima de 14. Ainda não há previsão de chuva.