Temperatura mínima em Botucatu chega a 9 graus

Massa de ar seco continua bloqueando a entrada de frente fria no estado de São Paulo e dessa forma, mantém o Tempo com predomínio de sol, poucas nuvens e sem chuva em todas as regiões paulistas. Temperaturas em ligeira elevação.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos um final de semana de sol, sem nuvens e sem previsão de chuva. A temperatura mínima de 9 graus com máxima de 26 graus.