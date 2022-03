Fim de semana com chuva e ligeira queda na temperatura em Botucatu, mostra previsão

Foto: André Godinho

Com a chegada do sistema frontal sobre o estado de São Paulo, são previstas chuvas generalizadas, principalmente no sábado, algumas acompanhadas por trovoadas. As temperaturas tendem a diminuir.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, o fim de semana será de tempo instável, como chuva a qualquer momento. A previsão é a seguinte:

Sábado, dia 12 – Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Temperatura máxima de 27 graus com 30 milímetros de chuva.

Domingo, dia 13- Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Temperatura máxima de 26 graus com 27 milímetros de chuva.

