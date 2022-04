Fim de semana com calor, mas tempo instável em Botucatu

O Tempo permanece estável, com predomínio de sol e poucas nuvens, no estado de São Paulo, no decorrer da manhã. A partir da tarde, variação da nebulosidade e pancadas de chuva, algumas acompanhadas por trovoadas que se formam em áreas isoladas. As Temperaturas continuam elevadas.

Em Botucatu o fim de semana terá tempo estável, começando por esta sexta-feira, 08, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva. A temperatura máxima será de 30 graus.

Para sábado e domingo, a temperatura máxima será de 29 graus, com estimativa de 8 milímetros de chuva, segundo o Climatempo.

