Fiat e Peugeot anunciam acordo de fusão e criam a quarta maior montadora do mundo

Os conselhos da montadora francesa PSA, dona da Peugeot, e da Fiat Chrysler (FCA) nesta quarta-feira (18) aprovaram um acordo para uma fusão, informa um comunicado conjunto das duas companhias.

O nome da empresa, que será a quarta maior montadora do mundo, ainda não foi decidido.

“Estamos avaliando quais são as oportunidades”, disse o presidente da PSA, o português Carlos Tavares, que chefiará a nova montadora.

A fusão irá auxiliar a nova montadora a lidar com os grandes desafios do setor, incluindo a desaceleração global da demanda e a necessidade de desenvolver carros mais limpos para atender às iminentes regras antipoluição.

Uma teleconferência irá explicar mais detalhes sobre o acordo no final desta quarta. A fusão deve envolver US$ 50 bilhões e informar que a Dongfeng Motor, da China, que tem fatia de 12,2% na PSA, terá uma participação reduzida de cerca de 4,5% no grupo resultante da fusão.

Segundo acordo aprovado pelo conselho da PSA na terça (17), a unidade de robôs da FCA, Comau, permanecerá dentro do grupo combinado, em vez de ser desmembrada, como foi planejado originalmente em outubro. O novo grupo avaliará como extrair valor da Comau.

A FCA e a PSA devem finalizar um acordo até o final de 2020 para criar um grupo com 8,7 milhões de vendas anuais de veículos.

Isso colocaria o grupo no quarto lugar geral, atrás de Volkswagen, Toyota e da aliança Renault-Nissan.

A FCA teria acesso às plataformas de veículos mais modernas da PSA, ajudando-a a cumprir regras rígidas de novas emissões, enquanto a PSA focada na Europa se beneficiaria dos negócios lucrativos da FCA nos EUA, apresentando marcas como Ram e Jeep.

O grupo incluirá as marcas Fiat, Jeep, Dodge, Ram, Chrysler, Alfa Romeo, Maserati, Peugeot, DS, Opel e Vauxhall, permitindo atender mercados de massa e carros premium, bem como para caminhões e veículos comerciais leves.

