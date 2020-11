Festival Sabores da Itália nos Supermercados Jaú Serve

🇮🇹 O melhor da “Cucina Italiana” inspira o Festival Sabores da Itália no Jaú Serve Supermercados!



Mamma Mia, se para você, como para os italianos, alimentar-se bem é um estilo de vida, então não pode perder o Festival Sabores da Itália nas lojas dos Supermercados Jaú Serve!

Não há quem resista às particularidades dessa culinária, simples, porém rica em sabores e capaz de encantar os mais exigentes paladares pelos diferentes aromas, texturas e sabores, dos tradicionais aos mais ousados.

Então, de 16 a 30 de novembro, você tem um encontro marcado aqui no Jaú Serve, para conhecer e aproveitar um pouco mais desse lindo e inconfundível país de tradições milenares.

Nas principais seções, você vai encontrar produtos 100% italianos, como massas, molhos, azeites e doces, entre outros clássicos dessa culinária do país. Para os apreciadores de vinhos, em especial, nossas adegas contam com mais de 40 rótulos selecionados das regiões mais incríveis, especialmente para o Festival.

E claro, além de proporcionar uma experiência inspirada nos melhores sabores da Itália, o festival vai oferecer muitos descontos para você conhecer e degustar todas essas maravilhas.

O Festival conta com o patrocínio da ITA – Italian Trade Agency, agência do Governo italiano com a missão de promover os produtos e as tecnologias italianas no exterior e que ocorre no âmbito da campanha SABORES DA ITÁLIA, realizada anualmente pela agência italiana entre os meses de outubro e novembro com o objetivo informar os brasileiros sobre as características distintivas da produção italiana, seus sabores e qualidade incomparáveis.

A campanha, que começou há alguns anos concentrada no Estado de São Paulo, atualmente cobre sete estados da Federação em lojas físicas, e em todo o país por meio do comércio eletrônico.

Quer saber mais? Visite o site www.jauserve.com.br/saboresdaitalia e passe nas loja do Jaú Serve Supermercados mais perto de você!