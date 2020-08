Festa do Peão de Barretos é adiada para 2021 por causa da pandemia

Previsto para acontecer em outubro deste ano, maior evento do gênero na América Latina foi reagendado para entre os dias 19 e 29 de agosto do ano que vem.

Os organizadores da Festa do Peão de Barretos (SP) anunciaram o adiamento da 65ª edição do evento para 2021 por causa da pandemia. A informação foi confirmada em uma live com artistas como o cantor Gusttavo Lima transmitida do Parque do Peão entre a noite de sábado (29) e a madrugada deste domingo (30).

Segundo o grupo Os Independentes, o maior rodeio da América Latina acontecerá entre 19 e 29 de agosto de 2021, mesmo período em que o evento tradicionalmente é promovido.

“Tentamos e torcemos muito para que tivéssemos condições de realizar a festa ainda neste ano. Mas nossa prioridade é a segurança e a saúde de todos os envolvidos”, disse, em nota, o presidente Jeronimo Luiz Muzetti.

De acordo com os organizadores, os ingressos adquiridos para 2020 serão válidos para 2021, conforme a lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Mais informações podem ser obtidas pelo site da festa.

Antes da nova data, a Festa do Peão – prevista inicialmente para 20 e 30 de agosto – chegou a ser reagendada para acontecer entre 28 de outubro e 2 de novembro deste ano, com duração reduzida de 11 para seis dias, em função da pandemia do novo coronavírus. Em 2019, quando foi realizado pela última vez, o rodeio atraiu 800 mil pessoas e movimentou R$ 900 milhões.

Além da Festa do Peão, outros dois eventos promovidos pelo grupo Os Independentes, e que anualmente acontecem em outubro, foram adiados para 2021.

O Barretos Motorcycles, que reúne motociclistas no Parque do Peão, acontecerá entre 30 de abril e 2 de maio. O Insane Sound, voltado a aficionados por som automotivo, será entre 15 e 17 de outubro do ano que vem.

Fonte: G1