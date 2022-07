Festa de Sant’Ana terá missa e benção aérea em seu último dia

Acontece Botucatu

A festa de Sant’Ana entra em seu último dia nesta terça-feira, 26, feriado da padroeira. A parte religiosa terá missa e a na área gastrômica almoço especial.

Às 10h, o Arcebispo Metropolitano de Botucatu, Dom Maurício Grotto de Camargo, presidirá a Santa Missa Solene que contará com o Rito de Ordenação Diaconal dos seminaristas Carlos e Thiago. Após a Missa será realizada a Bênção Aérea.

Na parte gastronômica uma grande tenda foi montada, com praça de alimentação à disposição com diversas opções. Neste feriado haverá o almoço com Porco no Rolete.

Sant’Ana é a padroeira da cidade e de toda a Arquidiocese de Botucatu. Toda a renda da Festa será revertida às obras de revitalização e manutenção externa e reestruturação do telhado e sistema de calhas de nossa Catedral.

A Festa de Sant’Ana 2022 é uma realização da Catedral Basílica Menor de Sant’Ana de Botucatu. Para mais informações a Paróquia disponibiliza as redes sociais: @catedraldebotucatu, ou a Secretaria Paroquial: (14) 3882-0966 ou (14) 99656-0966.

