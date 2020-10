Temperatura pode chegar a 31 graus em Botucatu

Sistema de alta pressão atua no estado de São Paulo, o Tempo fica estável com predomínio de sol e poucas nuvens em todas as regiões paulistas. Temperaturas em leve declínio.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos um feriado de sol, com temperatura chegando a 31 graus. Não há previsão de chuva, que deve voltar apenas na terça-feira, dia 13.