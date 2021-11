Feriado deve movimentar mais de 3,1 milhões de veículos pelas principais rodovias paulistas

Começa nesta sexta-feira (12) a Operação Proclamação da República, que contará com reforço no atendimento, monitoramento e fiscalização nas rodovias paulistas.

A previsão é que mais de 3,1 milhões de veículos trafeguem, nos dois sentidos, pelos quatro principais corredores rodoviários concedidos que ligam a capital ao litoral e interior paulista e são regulados pela ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo, somados os números também aos das rodovias administradas pelo DER – Departamento de Estradas de Rodagem. A mobilização da operação será até segunda-feira (15), em conjunto com a Polícia Rodoviária Estadual.

Para evitar congestionamentos, a orientação é que os motoristas evitem os horários de maior movimento, previstos para sexta-feira (12), das 15 às 19 horas, sábado (13), das 08 às 13 horas e segunda-feira (15), das 12 às 20 horas. Os motoristas podem ainda se planejar utilizando informações de tráfego das rodovias, disponíveis nos sites das concessionárias. Além disso, mensagens com orientações serão veiculadas nos painéis eletrônicos (PMVs) distribuídos pela malha concedida.

“Mais um feriado com a previsão de alta movimentação nas rodovias. Por isso, vamos reforçar a operação para garantir a segurança e o conforto dos que vão pegar a estrada”, afirmou o secretário estadual de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto.

No Sistema Castello-Raposo, a expectativa é que o fluxo seja de 510 mil veículos durante o feriado. No Sistema Anhanguera-Bandeirantes devem circular 655 mil veículos, entre saída e chegada à capital, no período. Já na Ayrton Senna – Carvalho Pinto são esperados 849 mil veículos (nos dois sentidos). No Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), a concessionária que administra o trecho espera que entre 220 mil e 335 mil veículos sigam em direção ao litoral.

Especificamente sobre o SAI, o movimento de veículos rumo à Baixada Santista deve aumentar na tarde de sexta-feira (12), quando está prevista a implantação da Operação Descida 7X3, das 16h às 3h do sábado (13). O mesmo esquema deve voltar a ser implantado no SAI na manhã de sábado (13), das 8h às 20h e no domingo (14), das 9h às 12h. A volta dos turistas deve ser intensificada no fim da tarde de domingo (14), dia em que está prevista a implantação da Operação Subida 2X8, das 18h às 21h. Este esquema deverá ser montado também na segunda (15), das 11h às 3h da terça-feira (16).

“Nossa orientação é que os motoristas se programem para, dentro do possível, evitarem os horários de maior movimentação nas estradas”, afirma Milton Persoli, diretor-geral da ARTESP. “Juntamente com as concessionárias, intensificamos as equipes operacionais de atendimento, monitoramento e fiscalização, que já estão preparadas para a alta demanda.”

Outros trechos

● Rodoanel: A concessionária que administra o Rodoanel Mário Covas (trechos sul e leste) aguarda mais de 467 mil veículos, sendo 319 mil pelo trecho Sul e outros 148 mil pelo trecho Leste. Já no trecho oeste a estimativa é de aproximadamente 807 mil veículos.

● Tamoios: Para a Rodovia dos Tamoios, importante ligação entre o Vale do Paraíba e o litoral norte, estão previstos 127 mil veículos.

Rodovias do DER

Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego (SP 055 -Litoral Norte) – 124 mil veículos

Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP 055 – Litoral Sul) – 194 mil veículos

Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP 098 – Mogi Bertioga) – 62 mil veículos

Rodovia Oswaldo Cruz (SP 125) – 33 mil veículos

Rodovia Raposo Tavares (SP 270) – 351 mil veículos

Além dos reforços operacionais e de fiscalização, as rodovias estaduais contarão com o uso de drones, que permitem às equipes de campo um melhor tempo de resposta e tomadas de decisões, além câmeras de fiscalização, que abastecem os centros operacionais 24 horas por dia, e 551 sensores de tráfego.

As rodovias administradas pelo DER e as concedidas, sob fiscalização da ARTESP, contam com recursos operacionais como guinchos, veículos de inspeção e ambulâncias.

Antes de pegar estrada

● Cuidados mecânicos: Verifique os itens de segurança, condições dos pneus, freios, luzes e limpadores de para-brisa. Se puder, faça um check-up na oficina mecânica de sua preferência antes da viagem.

● Atenção ao volante: Mantenha uma distância segura dos outros veículos; dê passagem quando solicitado; nunca dirija após ingerir bebida alcoólica; ultrapasse somente com segurança.

● Chuva e neblina: Em caso de condições adversas do clima, redobre os cuidados, reduza a velocidade e procure se guiar pelas faixas da rodovia. Lembre-se que os faróis baixos devem permanecer acesos e o acostamento só deve ser usado em caso de emergência. Nunca pare na pista.

● Emergências: Anote o contato da concessionária que administra a rodovia por onde vai passar. Em caso de emergência, pare em local seguro e acione a concessionária para o atendimento.

