Feriado de Páscoa tem sensível queda na temperatura em Botucatu

Foto: Acontece Botucatu

No estado de São Paulo, previsão de céu claro a poucas nuvens e sem chuva no interior do estado, devido à entrada da massa de ar frio, associada ao sistema de alta pressão pós-frontal, que provocará queda nas temperaturas.

A faixa leste, principalmente a faixa litorânea, continua com nebulosidade e com chuvas fracas em áreas isoladas, devido à circulação dos ventos e umidade do oceano.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, a Páscoa será de sensível queda na temperatura. O tempo continua estável, sem condições de chuva.

Veja temperatura para os próximos dias

Sexta – mínima de 13 graus e máxima de 23 graus

Sábado – mínima de 11 graus e máxima de 21 graus

Domingo – mínima de 09 graus e máxima de 21 graus

Compartilhe esta notícia