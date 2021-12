Feira Livre da Vila dos Lavradores será antecipada para esta sexta-feira, 24

Tradicional ponto de comércio de legumes, verduras, frutas e outros produtos, a Feira Livre da Vila dos Lavradores, terá mudança em seu dia de funcionamento nesta semana.

Naturalmente realizada aos sábados, a Feira do Bairro será adiantada para amanhã, sexta-feira, 24, em decorrência do feriado do Natal, no próximo sábado, 25.

A Feira da Vila dos Lavradores funciona na Rua Brás de Assis, em frente ao número 333 e ao lado da Praça Alexandre Fleming, das 06 às 11 horas.

Assim como nas demais feiras, esta terá a fiscalização da Vigilância Sanitária do Município, para garantir a qualidade dos produtos comercializados.

Mais Informações

Secretaria Municipal do Verde

Rua Lourenço Carmello, 180, Jardim Paraiso (Poupatempo Ambiental)

Telefone: (14) 3811-1533

