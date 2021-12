Feira de Natal dos Artesãos de Botucatu realizada em dois locais neste ano de 2021

Para você que quer prestigiar os artesãos locais e presentear os entes queridos com lembranças originais feitas com muito capricho e carinho, a Casa do Artesão promove a partir desta sexta-feira, 10, a Feira de Natal dos Artesãos.

Até o dia 23 de dezembro a Feira de Natal atenderá no Shopping Park Botucatu, com a participação de dez artesãos locais, em uma parceria entre o Shopping e a Prefeitura, no horário das 10 às 22 horas.

Já no período de 13 a 23 de dezembro, a Feira de Natal também estará na Praça Emílio Pedutti, (Praça do Bosque) com uma mega tenda e stands de 15 artesãos locais, oferecendo os mais variados tipos de presentes, além de praça de alimentação, atendendo no horário entre 10 e 22 horas, durante a semana, e nos sábados e domingos, das 10 às 17 horas.

Mais informações:

Casa do Artesão

Rua Amando de Barros, 2741 – Vila Guimarães

Telefone (14) 3811-1411

WhatsApp (14) 99631-4634

