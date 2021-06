Faz calor neste fim de semana em Botucatu, indica previsão

Temperatura deve chegar a 29 graus em Botucatu

A condição de estabilidade persiste sobre o estado de São Paulo, devido à atuação de uma massa de ar seco que inibe a formação de nuvens associadas a chuva.

Dessa forma, o Tempo se mantém com céu claro a parcialmente nublado, sem previsão de chuva e com baixos índices de umidade do ar durante a tarde. Temperaturas em ligeira elevação.

Especificamente falando de Botucatu e região, a sexta-feira será de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Faz calor com máxima de 28 graus.

Sábado e domingo a temperatura poderá esquentar ainda mais. Segundo o Climatempo a máxima pode chegar a 30 graus no domingo. Tempo continua seco, sem previsão de chuva.

