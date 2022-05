FAPESP e Sebrae lançam dois editais de apoio à inovação

Podem apresentar propostas pesquisadores vinculados a empresas de pequeno porte sediadas no Estado de São Paulo

A FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) lançaram duas novas chamadas de propostas para apoiar pesquisas voltadas ao desenvolvimento de soluções inovadoras e à introdução dessas soluções no mercado.

A 2ª Chamada de Propostas para o Programa PIPE FAPESP-Sebrae: Da pesquisa ao mercado visa selecionar projetos de pesquisa no âmbito da Fase 2 Direta do Programa FAPESP Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE).

O apoio se dará por meio da concessão de recursos financeiros pela FAPESP e de recursos financeiros e acompanhamento pelo Sebrae, no âmbito do acordo de cooperação firmado pelas instituições em 2021.

Podem apresentar propostas pesquisadores vinculados a empresas de pequeno porte (até 250 empregados) com unidade de pesquisa e desenvolvimento no Estado de São Paulo e faturamento limitado a R$ 4,8 milhões.

A empresa deverá se comprometer a oferecer condições adequadas para o desenvolvimento do projeto de pesquisa durante o período de sua execução e a envidar os melhores esforços para a comercialização bem-sucedida dos resultados.

O financiamento solicitado à FAPESP deve se destinar à execução da pesquisa científica e tecnológica proposta e deverá seguir o disposto nas normas do PIPE – Fase 2. O valor máximo por projeto será de R$ 1,25 milhão, sendo que até R$ 250 mil devem ser direcionados exclusivamente ao financiamento do desenvolvimento comercial do projeto.

A FAPESP reservou até R$ 15 milhões para atender as propostas selecionadas. Adicionalmente, serão financiados R$ 3,75 milhões pelo Sebrae.

As propostas deverão ser submetidas pelo Sistema de Apoio à Gestão (SAGe) até 27 de junho.

A chamada está publicada em: fapesp.br/15437.

Suplementação

A segunda chamada visa à suplementação de projetos PIPE – Fase 2 Direta e Indireta vigentes, com recursos para o desenvolvimento comercial das soluções inovadoras e à introdução dessas soluções no mercado.

São elegíveis empresas com faturamento anual limitado a R$ 4,8 milhões que tenham projeto PIPE – Fase 2 vigente, cujo início expresso no termo de outorga tenha ocorrido a partir de 1º de dezembro de 2021.

O pesquisador responsável pelo projeto deverá coordenar o desenvolvimento comercial e a introdução dos resultados do projeto PIPE –Fase 2 no mercado, devendo demonstrar formação e/ou experiência em negócios, preferencialmente no segmento-alvo da proposta.

O Sebrae destinará até R$ 250 mil por projeto selecionado para atividades de acesso ao mercado e desenvolvimento comercial dos resultados do projeto.

As propostas deverão ser submetidas pelo SAGe até 16 de maio de 2022.

A chamada está publicada em: fapesp.br/15438.

