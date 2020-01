Família faz campanha de doação de sangue para garoto com câncer em Botucatu

Familiares e amigos de uma criança estão fazendo uma campanha para doação de sangue em Botucatu. A doação pode ser feita no Hemocentro do Hospital das Clínicas de Botucatu em nome do garoto João Otávio Soares Nunes.

Ele tem apenas 10 anos e foi diagnosticado com câncer nos ossos. Seu sangue é O+, mas todas as tipagens são bem-vindas, pois outros pacientes podem se beneficiar.

A campanha se espalhou rapidamente pelas redes sociais neste sábado, dia 04. As doações podem ser feitas durante toda a semana.

Fale com o Hemocentro pelo número (14) 3811-6234, ramal 240. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30 e aos sábados, das 7h às 12h.