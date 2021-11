Famesp promove 6 processos seletivos com vagas em Botucatu

As vagas (todas de prazo determinado) são para os seguintes cargos: Assistente Social, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Nutricionista e Técnico de Farmácia, e as taxas de inscrição variam de R$ 45 a R$ 100.

Durante as próximas semanas, estarão abertas as inscrições para os Processos Seletivos da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) em Botucatu.

As inscrições serão realizadas no período de 8 a 17 de novembro (exceto para o cargo de Enfermeiro, que já está com inscrições abertas até o dia 10 de novembro) e podem ser feitas pelo site: www.famesp.org.br (menu Processos Seletivos / Hospital das Clínicas Botucatu).

No mesmo endereço, é possível ter acesso aos editais completos dos processos seletivos.