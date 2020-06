Famesp divulga três novos Processos Seletivos na unidade de Botucatu

A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar do estado de São Paulo (Famesp) torna pública a realização de três novos Processos Seletivos que, juntos, visam a contratação de profissionais de ensino médio/técnico e de nível superior, para prestação de serviços no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu.

No total, há oportunidades para preenchimento de três vagas onde os contratados deverão desempenhar atividades em carga horária de 30 e 40 horas semanais, com salários que alternam de R$ 1.592,70 a R$ 3.022,78 ao mês. Confira:

Edital nº 609/2020 – Técnico de Enfermagem (1);

Edital nº 610/2020 – Enfermeiro (1);

Edital nº 611/2020 – Fisioterapeuta (1).

A duração do contrato determinado dos profissionais admitidos poderá ser de, no mínimo, três meses, com a possibilidade de ser prorrogado por igual período, conforme o interesse da instituição.

Para participar, os interessados devem realizar as inscrições no período de 29 de junho de 2020 até o dia 1º de julho do mesmo ano, no site da Famesp. Também serão disponibilizados postos de Ajuda ao Candidato, para acesso à internet e impressão do boleto bancário no Recursos Humanos da Famesp (Botucatu), localizado na Rodovia João Butignolli, s/nº, com entrada ao lado da Portaria Principal da FMB do Campus Universitário da Unesp, Distrito de Rubião Junior, s/nº.

O candidato que não tiver acesso próprio à internet pode também efetivar sua inscrição por meio de serviços públicos, tais como o Programa Acessa São Paulo, que disponibiliza postos (locais públicos para acesso à internet) em todas as regiões da cidade de São Paulo e em várias cidades do estado. Esse programa é completamente gratuito e permitido a todo cidadão.

Vale ressaltar que a classificação dos participantes inscritos consistirá em análise de currículo, de caráter eliminatório, de acordo com os critérios de pontuação especificados nos editais.

Estes Processos Seletivos serão válidos por seis meses e poderão ser prorrogados uma única vez, por igual período, conforme descrito nos editais de abertura disponibilizados em nosso site para consulta.

Fonte: PCI Concursos