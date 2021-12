Famesp abre três processos seletivos para o Serviço de Reabilitação Lucy Montoro de Botucatu

Inscrições começam nesta sexta-feira, 17/12, no site da Famesp www.famesp.org.br e vão até o dia 27/12; Vagas são_ para fisioterapeuta, psicólogo (prazo determinado) e terapeuta ocupacional_

A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) abre inscrições neste sábado, 17/12, para processos seletivos que vão contratar fisioterapeuta, psicólogo (prazo determinado) e terapeuta ocupacional para o Serviço de Reabilitação Lucy Montoro de Botucatu, unidade estadual de saúde sob gestão da Fundação. Os interessados poderão se inscrever pelo site www.famesp.org.br até o dia 27 de dezembro de 2021.

Para os cargos de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional a remuneração mensal é de R$ 2.991,83 (dois mil, novecentos, noventa e um reais e oitenta e três centavos) e para a vaga de psicólogo por prazo determinado o salário oferecido é de R$2.268,62 (dois mil duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos) por mês.

Os três processos seletivos terão contratação feita em regime C.L.T., com jornada de trabalho de 30 horas semanais e taxa de inscrição é de R$100,00. Para a vaga de psicólogo a duração do contrato determinado poderá ser de, no mínimo, 30 dias e, no máximo, de 2 anos, em função da vaga existente no momento da contratação.

Os candidatos que forem admitidos deverão exercer suas funções dentro dos horários determinados pela direção da unidade, podendo variar em períodos diurno, noturno, misto ou na forma de revezamento, durante toda a semana, inclusive sábados, domingos e feriados, nas diferentes áreas, hospitalares e extra hospitalares, ambulatoriais e extra ambulatoriais, sempre contribuindo para o alcance das metas e diretrizes definidas.

A Prova Escrita será realizada no dia 04 de janeiro de 2022, às 18h, no Campus Universitário da UNESP no distrito de Rubião, em Botucatu/SP.

Em função da pandemia de Covid-19 e em atendimento aos protocolos determinados por autoridades sanitárias, na realização da prova serão adotadas medidas de prevenção como uso obrigatório de máscara, aferição de temperatura, aplicação de álcool em gel, bebedouros desligados e distanciamento social.

O prazo de validade dos processos seletivos é de um ano, prorrogável pelo mesmo período, a critério da fundação.

Confira os editais completos no site da Famesp:

EDITAL Nº 096/202 – Psicólogo

https://www.famesp.org.br/processos-seletivos-efe.php?id_emp=18&id_pro=00962021

Edital Nº. 098/2021 – Terapeuta ocupacional

https://www.famesp.org.br/processos-seletivos-efe.php?id_emp=18&id_pro=00982021

Edital Nº. 097/2021 – Fisioterapeuta

https://www.famesp.org.br/processos-seletivos-efe.php?id_emp=18&id_pro=00972021

