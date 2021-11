Famesp abre três processos seletivos nesta quarta-feira, 24

Candidatos podem se inscrever até o dia 3 de dezembro

A partir desta quarta-feira, 24, até o dia 3 de dezembro estarão abertas as inscrições para os Processos Seletivos da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) em Botucatu.

As vagas são para os seguintes cargos: Biólogo ou Biomédico ou Farmacêutico; Médico Hemoterapeuta e Técnico de Laboratório (Anatomia Patológica – SVO), sendo esta última vaga de prazo determinado. As taxas de inscrição são, respectivamente, de R$ 45 e R$ 100, e as provas para os cargos estão marcadas para o dia 13 de dezembro, às 18h.

Venha se juntar ao time do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) e nos ajudar a salvar vidas!

As inscrições podem ser feitas pelo site: www.famesp.org.br (menu Processos Seletivos / Hospital das Clínicas Botucatu). No mesmo endereço, é possível ter acesso aos editais completos dos processos seletivos.

