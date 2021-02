Famesp abre processo seletivo para Terapeuta Ocupacional em Botucatu na próxima segunda

Inscrições estarão abertas até o dia 10 de março

A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) comunica abertura de Processo Seletivo, para prestação de serviços nas unidades administradas pela Famesp na cidade de Botucatu, conforme descrito abaixo:

Cargo: Terapeuta Ocupacional

Jornada de Trabalho: 30 horas semanais

Salário Inicial: R$ 2.991,83

Taxa de inscrição: R$ 100,00 Data da prova: 17 de março, às 18h

De acordo com o edital, a vaga é para prestar serviços no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) e demais unidades com as quais a Famesp mantenha convênio.