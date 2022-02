Famesp abre Processo Seletivo para função de Vigia em Botucatu

A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) de São Paulo, torna público o Processo Seletivo que selecionará uma pessoa para atuar no cargo de Vigia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu e demais serviços de saúde administrados pela Fundação e/ou pelo hospital da cidade.

Os admitidos deverão exercer suas funções dentro dos horários determinados pela Diretoria do Serviço Contratante, podendo variar entre períodos diurnos, noturnos, mistos ou por revezamento. O salário inicial será equivalente a R$812,74, com jornada de trabalho de 24 horas semanais.

Para concorrer, é necessário ter escolaridade mínima de 18 anos completos no ato da inscrição, possuir ensino fundamental completo, bem como Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B” ou superior, dentre outros requisitos.

As inscrições deverão ser realizadas via internet pelo site da Famesp, no período de 24 de janeiro a 2 de fevereiro de 2022. No ato da inscrição o candidato deverá preencher o formulário disponibilizado, imprimir o boleto com taxa de R$20,00 e efetuar o pagamento na rede bancária.

Da Seleção

O processo seletivo constará com prova escrita com 30 questões de múltipla escolha, contendo o conteúdo programático de Português contendo conjugação verbal, concordância de adjetivos com substantivos, concordância de verbo com sujeito, emprego de pronomes, formas de tratamento, substantivo comum, simples, flexão de gênero, sinônimo e antônimo, pontuação e figuras de linguagem. Em Matemática, operação com números inteiros, fracionários e decimais, adição, subtração, multiplicação e divisão, regra de três, porcentagem, razão e proporção, e também conhecimentos específicos na área de vigia.

A prova está prevista para ser realizada no dia 16 de fevereiro de 2022 às 18h, no Campus Universitário da Unesp, que fica na avenida Prof Montenegro Distrito Rubião Jr, Botucatu.

O prazo de validade do deste Processo Seletivo será de seis meses. Para informações complementares consulte o edital em nosso site.

Fonte: PCI Concursos

