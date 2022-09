Famesp abre novas vagas para Bauru e Botucatu

Inscrições para processos seletivos vão de 04 a 13 de setembro. Há oportunidades para cargos operacionais, técnicos e de nível superior

A partir do dia 4 de setembro, a Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar vai receber inscrições para novos editais de processos seletivos de contratação de pessoal. Há vagas para unidades estaduais de saúde localizadas em Bauru e em Botucatu (SP). A data final de inscrição é dia 13/9. As taxas variam de R$35 a R$100, dependendo do cargo. Cada edital prevê a contratação de ao menos uma vaga, mas outras podem surgir conforme as publicações oficiais.

Todos os editais já estão disponíveis para consulta no site da Famesp (www.famesp.org.br / aba processos seletivos).

Os editais ressaltam que os admitidos serão contratados pela Famesp, fundação de direito privado e qualificada como Organização Social de Saúde, e serão submetidos às regras que regem o direito do trabalho, não integrando o quadro de servidores da Administração Pública. Assim, os contratos de trabalho poderão ser rescindidos nos termos do Regimento Interno da Famesp e a admissão pelo presente processo seletivo não gera, por si só, estabilidade e/ou garantia de emprego.

Sobre a Famesp

A Famesp é uma fundação com mais de 40 anos de história, qualificada como Organização Social de Saúde e responsável pelo emprego direto de mais de cinco mil trabalhadores. Possui parceria com o governo do estado de São Paulo para fazer a gestão de ambulatórios e hospitais em cidades paulistas como Botucatu, cidade onde a Fundação mantém sua sede e administra um hospital próprio e o Serviço de Reabilitação Lucy Montoro; Bauru, onde gerencia atualmente cinco serviços estaduais de saúde (Hospital Estadual de Bauru, Hospital de Base de Bauru, Hospital Manoel de Abreu, Maternidade Santa Isabel e Ambulatório Médico de Especialidades – AME); Tupã e Itapetininga, onde também gerencia AMEs.



Confira, abaixo, os cargos disponíveis e o link para o respectivo edital de processo seletivo.

Bauru

Fisioterapeuta Respiratório (unidades de Bauru)

Link:https://www.famesp.org.br/pdf/processos-seletivos/edrh12822.pdf



Técnico Imobilização ortopédica (unidades de Bauru)

Link:https://www.famesp.org.br/pdf/processos-seletivos/edrh12922.pdf



Pedreiro (unidades Bauru)

Link: https://www.famesp.org.br/pdf/processos-seletivos/edrh13022.pdf



Costureiro (unidades Bauru)

Link: https://www.famesp.org.br/pdf/processos-seletivos/edrh13222.pdf

Auxiliar de Almoxarifado (unidades de Bauru)

Link: https://www.famesp.org.br/pdf/processos-seletivos/edrh13322.pdf

Técnico em Radiologia (unidades de Bauru)

Link: https://www.famesp.org.br/pdf/processos-seletivos/edrh13422.pdf

Médico Neurologista (unidades de Bauru)

Link: https://www.famesp.org.br/pdf/processos-seletivos/edrh14022.pdf



Médico Neurologista Pediátrico (unidades de Bauru)

Link: https://www.famesp.org.br/pdf/processos-seletivos/edrh13922.pdf



Médico Infectologista Pediátrico (unidades de Bauru)

Link: https://www.famesp.org.br/pdf/processos-seletivos/edrh13822.pdf



Médico Intensivista Pediátrico (unidades de Bauru)

Link: https://www.famesp.org.br/pdf/processos-seletivos/edrh13722.pdf



Médico Pediatra (unidades de Bauru)

Link: https://www.famesp.org.br/pdf/processos-seletivos/edrh13622.pdf



Médico Clínico Geral (unidades de Bauru)

Link: https://www.famesp.org.br/pdf/processos-seletivos/edrh13522.pdf



Médico Ginecologista Obstetra (unidades de Bauru)

Link: https://www.famesp.org.br/pdf/processos-seletivos/edrh14622.pdf

Botucatu

Psicólogo (por prazo determinado para atuar no Centro Saúde Escola). Link: https://www.famesp.org.br/pdf/processos-seletivos/edrh14122.pdf



Enfermeiro (por prazo determinado para atuar no Centro Saúde Escola). Link: https://www.famesp.org.br/pdf/processos-seletivos/edrh14222.pdf



Técnico de Enfermagem (por prazo determinado para atuar no Centro Saúde Escola). Link: https://www.famesp.org.br/pdf/processos-seletivos/edrh14322.pdf

Médico Clínico Geral (por prazo determinado para atuar no Centro Saúde Escola). Link: https://www.famesp.org.br/pdf/processos-seletivos/edrh14422.pdf

Médico Fisiatra (Rede Lucy Montoro).

Link: https://www.famesp.org.br/pdf/processos-seletivos/edrh14522.pdf

SERVIÇO:

Processos seletivos para contratação de pessoal, com oportunidades para as cidades de Bauru e Botucatu

Período: 04 a 13/09/2022

Inscrições e informações: www.famesp.org.br

