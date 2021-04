Famesp abre hoje processo seletivo simplificado em Botucatu

A partir desta quinta-feira, 29, até o dia 3 de maio estão abertas as inscrições para os Processos Seletivos da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) em Botucatu, para o enfrentamento da pandemia da Covid-19.

A vaga é para o cargo de Técnico de Enfermagem (prazo determinado), a inscrição é gratuita e não haverá prova, somente análise de currículo.

Estamos em uma fase delicada da pandemia e não medimos esforços para garantir uma assistência de qualidade aos nossos pacientes. Venha se juntar ao time do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) e nos ajudar a salvar vidas!

As inscrições podem ser feitas no site: www.famesp.org.br (menu Processos Seletivos / Hospital das Clínicas Botucatu). No mesmo endereço, é possível ter acesso ao edital completo do processo seletivo.