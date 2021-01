Faixas para conscientização sobre prevenção ao Coronavírus são colocadas em praças de Botucatu

Uma ação da Guarda Civil Municipal de Botucatu buscará conscientizar a população que passar por praças da Cidade de uma forma diferente. Faixas com a frase “Idosos podem ser vítimas fatais do coronavírus! Ao voltar pra casa lembre-se disso!”, convidará pedestres a se atentarem para a prevenção do coronavírus.

“Estamos dando continuidade ao trabalho de orientação que é feito desde o início da pandemia com os nossos Guardas. Já distribuímos máscaras, panfletos, orientamos através da explicação de alguns protocolos e agora com as faixas queremos que todos reflitam o quão importante é a colaboração evitando aglomerações”, afirmou o Secretário de Segurança, Marcelo Emílio de Oliveira.

Nas praças onde as faixas serão instaladas, haverá rotineiramente a presença de guardas municipais e policiais militares, como forma de evitar a aglomeração de pessoas nesses locais.

Já neste fim de semana, três locais terão o material instalado: Praça Isaltino Pereira, no Jardim Paraíso; Praça Pedro Torres (em frente à Catedral); e Praça Valter Benedito Calixto (em frente ao Residencial Cachoeirinha).