Faculdades de Medicina Veterinária da Unesp e USP estão entre as dez melhores do mundo

Unesp está na 6ª posição e USP em 7ª; ranking classifica as instituições com base em seu desempenho em pesquisas veterinárias

As faculdades de Medicina Veterinária da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e da Universidade de São Paulo (USP) estão entre as dez melhores universidades de Medicina Veterinária do mundo. É o que mostra o ranking da consultoria libanesa EduRank, divulgada recentemente.

A Unesp classificou-se na sexta posição e a USP em sétima, sendo as únicas universidades latino-americanas a figurar entre as dez melhores do mundo. O ranking classifica as instituições com base em seu desempenho em pesquisas veterinárias.

A consultoria utilizou um gráfico de 2,67 milhões de citações recebidas por 123 mil trabalhos acadêmicos desenvolvidos por 991 universidades do mundo e calculou as classificações das publicações, que foram ajustadas para datas de lançamento e adicionadas às pontuações finais.

O presidente do CRMV-SP, Odemilson Donizete Mossero, diz que o resultado é fruto de um trabalho sério de longa data realizado pelas duas instituições. “A avaliação mostra que o investimento em educação oferece retorno às faculdades e a qualificação profissional”, enfatiza.

Graduado em Medicina Veterinária pela Unesp Jaboticabal, Mossero lembra da importância de seus professores e do apoio recebido durante sua formação. “A educação transforma as pessoas e nos prepara para enfrentarmos os desafios da profissão. Parabenizo todas as gestões e corpo docente de ambas as faculdades”, frisa.

Qualidade do ensino

Para Fábio Manhoso, presidente da Comissão Técnica de Educação e vice-presidente da autarquia, o resultado mostra a qualidade das pesquisas científicas desenvolvidas nas instituições e evidencia a qualidade do ensino da Medicina Veterinária no estado de São Paulo. “A sociedade ganha com este resultado no que tange a saúde animal, pública e econômica do País”, diz.

Com projeto de aproximação junto às instituições de ensino de todo o Estado em andamento desde o final do ano passado, a Comissão Técnica de Educação visa estimular exatamente o aprimoramento dos cursos de graduação de Medicina Veterinária e uma maior a orientação dos alunos para o mercado de trabalho. “Esperamos que, em breve, outras faculdades também possam alcançar posições semelhantes com união e auxílio do Conselho”, finaliza Manhoso.

Fonte: CRMV-SP

