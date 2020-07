Evento na FMVZ/Unesp arrecada 118 cestas básicas para famílias carentes

Simpósio de Enfermidades Clínicas em Ruminantes fez parceria com Banco de Alimentos de Botucatu

A Clínica de Grandes Animais da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp, câmpus de Botucatu, realizou o evento “VI Simpósio de Enfermidades Clínicas em Ruminantes” durante os dias 30 de junho a 03 de julho de 2020. Em virtude das ações de mitigação da Pandemia Covid-19 adotadas pela Unesp o evento foi realizado de forma virtual, pela plataforma Google meet.

Pensando no impacto financeiro ocasionado pela pandemia em diversas famílias carentes, o evento deste ano teve como objetivo arrecadar recursos que foram convertidos em cestas básicas encaminhadas ao “Banco de Alimentos – Lourdes Pedutti Soares Batista”, para que fizesse a doação aos necessitados. No total, foram arrecadadas 118 cestas básicas para famílias carentes da cidade de Botucatu.

O Simpósio

A sexta edição do Simpósio de Enfermidades Clínicas em Ruminantes foi realizada com o intuito de agregar novos conhecimentos clínicos e levar informações importantes aos estudantes e profissionais de Medicina Veterinária sobre as enfermidades de maior ocorrência na área.

O evento reuniu cerca de 230 participantes, de 74 intituições de ensino superior, incluindo docentes, pós-graduandos, residentes, graduandos em medicina veterinária e médicos veterinários autônimos, de 21 estados do país, tendo maior participação São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Santa Catarina.

O programa contou com a participação dos professores José Paes de Oliveira-Filho (FMVZ/UNESP Botucatu), Alexandre Secorun Borges (FMVZ/UNESP Botucatu), Júlio Augusto NaylorLisbôa (UEL), João Carlos Pinheiro Ferreira (FMVZ/UNESP Botucatu), Paulo Henrique Jorge da Cunha (UFG), Maria Cláudia Araripe Sucupira (FMVZ/USP) e Rogério Martins Amorim (FMVZ/UNESP Botucatu), abordando temas na área de clínica médica e produção de ruminantes.

Após o evento, foi realizada uma pesquisa de satisfação onde todas as palestras foram classificadas em excelente ou muito bom, além disso, o evento foi fortemente elogiado pela iniciativa e pela ampla programação relacionada a diferentes áreas da clínica de ruminantes.

A Clínica de Grandes Animais da FMVZ agradece a todos os participantes, aos palestrantes e ao Banco de Alimentos pela parceria e disponibilidade em auxiliar neste processo.