Evento comemorativo no quartel dos Bombeiros de Botucatu é cancelado

O evento em comemoração ao Dia Nacional dos Bombeiros no quartel de Botucatu foi cancelado. Seriam realizados no sábado, 02, diversos eventos ao público.

O cancelamento foi um pedido do comando dos Bombeiros no estado por conta da legislação eleitoral. No sábado, 02, começa oficialmente o chamado período eleitoral, onde há muitas restrições de eventos em órgãos públicos.

Estavam programadas apresentações, exposição de viatura e equipamentos, entre outras atrações das 09h00 às 15h00.

Veja a nota:

