Etecs divulgam situação das matrículas dos convocados na segunda chamada

O processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS) chega à sua reta final, com a divulgação do aviso de deferimento e indeferimento das matrículas da segunda lista de convocados nesta quinta-feira (4).

As informações estão disponíveis em vestibulinhoetec.com.br. Para confirmar se o procedimento foi efetivado, é preciso acessar a área do candidato informando o número do CPF.

A digitalização dos procedimentos no Vestibulinho para o primeiro semestre de 2021 tem o objetivo de respeitar o distanciamento social necessário para o combate à pandemia.

Caso as vagas não sejam preenchidas após a segunda chamada, outras listas poderão ser divulgadas nos sites da Etec ou classe descentralizada em que o candidato pretende estudar. Cabe ao interessado acompanhar a convocação.

Outras informações pelos telefones (11) 3471-4071 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-772 2829 (demais localidades) e em vestibulinhoetec.com.br.