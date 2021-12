Etec de Botucatu divulga reabertura de três Processos Seletivos

A Escola Técnica Estadual Doutor Domingos Minicucci Filho(Etec), na cidade de Botucatu, anuncia a realização de três novos Processos Seletivos, que têm por objetivo a formação de cadastro reserva, destinados a contratação temporária de Professores de Ensino Médio – Técnico.

Conforme o documento (reabertura), em razão de uma indisponibilidade no sistema, agora os interessados devem efetuar as inscrições no período de 11 de dezembro de 2021 até às 23h59 do dia 15 de dezembro de 2021, exclusivamente via internet, no site do Centro Paula Souza. Não será cobrada taxa de participação.

Há oportunidades disponíveis entre as seguintes áreas, conforme os respectivos editais:

Edital nº 051/25/2021: Artes (Base Nacional Comum)(Administração Integrado ao Ensino Médio (ETIM);

Edital nº 051/26/2021: Geografia (Base Nacional Comum) (Administração Integra[1]do ao Ensino Médio (ETIM);

Edital nº 051/27/2021: Educação Física (Base Nacional Comum)(Administração Integrado ao Ensino Médio (ETIM).

Para concorrer a uma das oportunidades ofertadas, é necessário que o candidato possua idade mínima de 18 anos, além de escolaridade em nível superior de licenciatura, com habilitação equivalente a área do cargo pleiteado. O professor admitido será remunerado no valor de R$ 18,35, correspondente a cada hora-aula ministrada.

Procedimentos para participação

Como análise dos concorrentes serão realizadas duas etapas, ambas de caráter eliminatório e classificatório. A primeira é um exame de memorial circunstanciado (prova de títulos), com atribuição de pontos aos títulos e experiências. Enquanto a segunda fase será uma prova de métodos pedagógicos, que consiste em prova objetiva de habilidades operacionais ou técnicas.

Prazo de vigência

O prazo de validade dos Processos Seletivos são de um ano, a contar da data de divulgação do resultado final, com possibilidade de ser prorrogado, por igual período, a critério do órgão responsável.

