Estudantes são premiados em concurso de arte da Sabesp

Ação trouxe a Água como tema

A Sabesp está premiando os estudantes vencedores do concurso “Somos Água”. A ação que ocorreu em celebração ao meio ambiente teve como principal objetivo levar a conscientização sobre a preservação da natureza e dos recursos hídricos. A data da entrega da premiação ocorre de acordo com o cronograma de cada cidade participante. Foram 49 estudantes vencedores de 22 cidades atendidas pela Sabesp da bacia hidrográfica do Médio Tietê, na região de Botucatu.

Nos desenhos, fotografias e nas redações vencedoras, as crianças demonstraram a beleza dos corpos d’água da região, além de ilustrar a importância de se combater o desperdício e de preservar o meio ambiente. O concurso, promovido pela Sabesp em parceria com a startup ExplicaMais e o projeto Pedalágua, foi voltado aos alunos das redes pública e particular de Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio, dos 35 municípios atendidos pela Sabesp na bacia hidrográfica do Médio Tietê.

“É muito gratificante levar até as crianças essa conscientização e a importância da preservação do meio ambiente. Nossa dica é: quem tem crianças em casa incentive-os, faça com que os pequenos tenham contato com a natureza, ensine sobre as boas práticas. Vamos formar adultos mais engajados com a conservação do meio ambiente”, destacou o superintendente da Sabesp na região, Maurício Tapia.

Os prêmios vão desde assistentes pessoais, mesas digitalizadoras e caixas de som bluetooth até headphones, jogos de tabuleiro e ainda bolsa de estudos da plataforma Explica Mais.

“Foi um concurso de artes criado com o empenho e a dedicação de uma equipe multidisciplinar com muita energia, decidida em não aceitar as dificuldades ocasionadas pela pandemia. O concurso “Somos Água” é um exemplo dessa luta. Da importância e do desafio que o tema meio ambiente representa para o futuro da sociedade”, enfatizou o professor da startup Explica Mais e do Projeto Pedalágua, Márcio Francisco Martins.

Veja lista de premiados por cidade:

Águas de São Pedro (2); Agudos (3); Alumínio (3); Anhembi (1); Areiópolis (1); Bocaina (5); Bofete (2); Boituva (3); Botucatu (6); Capela do Alto (2); Cesário Lange (1); Charqueada (2); Ibiúna (1); Iperó (2); Itatinga (1); Pardinho (1); Pederneiras (2); Pereiras (1); Piedade (1); São Manuel (4); São Roque (1); Tatuí (4).