Estudantes de Etecs e Fatecs voltam às aulas em formato 100% presencial

A partir desta segunda-feira (14), milhares de alunos das Fatecs e das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS) iniciam o primeiro semestre letivo de 2022 em formato 100% presencial.

As aulas nas Fatecs tiveram início no último dia 7, com programação presencial e online para recepcionar os estudantes, incluindo atividades de nivelamento e reforço de aprendizagem. Já nas Etecs, o semestre letivo começou no dia 3, também com a possibilidade de volta presencial escalonada entre as turmas, conforme planejamento da instituição.

Todas as unidades devem seguir as orientações do Protocolo Sanitário Institucional do CPS, que prevê medidas como uso obrigatório de máscara e álcool em gel, bem como apresentação do comprovante de vacinação contra Covid-19 dos estudantes, professores e servidores administrativos.

A versão atualizada da publicação está disponível na internet. Somente as localidades com obras de infraestrutura em andamento permanecerão temporariamente em formato remoto ou semipresencial.

