Estradas da região de Botucatu devem ter movimento intenso nesta sexta-feira, 24

Até o dia 3 de janeiro, a Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) estima que 5 milhões de veículos passem pelos quatro principais corredores rodoviários concedidos que ligam a capital aos municípios do interior e litoral paulista.

Para evitar congestionamentos, a orientação da agência é que os motoristas evitem os horários de maior movimento. O trânsito deve ficar ainda mais intenso nesta sexta-feira (24), das 15 às 19 horas, no sábado (25), das 08 às 13 horas, e segunda-feira (27), das 12 às 20 horas”, disse a Artesp.

Na região de Botucatu o maior movimento deve ser na Rodovia Marechal Rondon (SP 300), entre Tietê, Botucatu e Bauru, com cerca de 285 mil veículos. Na saída para o Natal, a manhã de hoje deve registrar um grande movimento.

Também há uma movimentação intensa no corredor da Castello Branco, nos trechos de Itatinga e Pardinho. Já para a volta, o movimento mais intenso deve ocorrer no dia 25, sábado, das 15h às 0h. Usuários devem respeitar os limites de velocidade, as leis de trânsito e que não tomem bebida alcoólica se forem dirigir.

Outras vias

Milhares de veículos também devem circular pelas rodovias Castelo Branco (SP-280), sentido capital-interior, Rodovia Geraldo Pereira de Barros (SP-191); João Melão (SP-255) durante o Natal. A soma com essas vias deverá ultrapassar os 500 mil veículos na região.

Estradas que dão acesso à Botucatu também já estão movimentadas desde sexta-feira, dia 20. Rodovia João Hipólito Martins – Castelinho (SP-209), Vicinal Alcides Soares, que liga o Distrito de Vitoriana à Botucatu, sendo caminho também para os bairros Mina, Alvorada da Barra e Rio Bonito sempre geram preocupação.

Haverá fiscalização nessas vias. Lembrando que a Alcides Soares já registrou violentos acidentes nos últimos anos, inclusive com morte.

O motorista deve lembrar de acender o farol baixo durante o dia, respeitar os limites de velocidade, usar o cinto de segurança, verificar se os passageiros, inclusive no banco traseiro, também estão utilizando o equipamento e não ingerir bebida alcoólica antes de dirigir.

Quem for flagrado dirigindo embriagado será multado em R$ 2.934,70 e poderá ter o veículo apreendido e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) retida por 12 meses. O condutor poderá ainda responder criminalmente a uma pena de seis meses a três anos de prisão.

