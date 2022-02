Estelionatários usam caso de garoto que caiu de telhado de clube em Botucatu para golpe do Pix

Familiares do adolescente Luíz Henrique Cordeiro Neto divulgaram na tarde desta terça-feira, 08, que golpistas estão usando a situação de recuperação do garoto para aplicar golpes com pedido de transferência de valores via Pix.

Luizinho, como é conhecido, se acidentou no dia 13 de janeiro ao cair do telhado da piscina térmica da AAB. Desde então está internado na UTI do Hospital das Clínicas e a família vive a expectativa de uma transferência para a enfermaria.

“Chegou ao nosso conhecimento que pessoas se valendo da condição do Luizinho para pedir dinheiro para tratamento. Fomos informados agora e se alguém tiver informação, não tem nada a ver com a gente”, disse Rodrigo Deleo, Padrasto do garoto.

É importante que ninguém faça transferência caso seja abordado via mensagem ou ligação. A família reforça que pede apenas oração neste momento delicado.

“Não tem conta, não tem Pix, não tem nada. Por enquanto não temos nada que o Luíz esteja precisando que não esteja ao nosso alcance”, coloca Deleo.

Qualquer informação pode ser repassada para as forças de segurança 199 (GCM) e 190 (PM).

