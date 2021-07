Estado de SP vai vacinar adolescentes a partir de 18 de agosto; veja datas

O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (28) um novo calendário de vacinação contra Covid-19 no estado. A previsão é a de que todos os adultos até 18 anos recebam a primeira dose da vacina até o dia 16 de agosto.

Além disso, o governo estadual estabeleceu datas para a imunização de adolescentes 12 a 17 anos, a partir de 18 de agosto. A expectativa é a de concluir a aplicação de primeira dose deste grupo até o dia 12 de setembro (veja acima o novo calendário completo).

As datas previstas dependem das entregas de vacinas anunciadas no site do Ministério da Saúde, que faz a distribuição das doses por meio do Plano Nacional de Imunização (PNI).

Veja abaixo as novas datas:

De 19 a 29 de julho: 30 a 34 anos

De 30 de julho a 4 de agosto: 28 e 29 anos

De 5 a 9 de agosto: 25 a 27 anos

De 10 a 16 de agosto: 18 a 24 anos

De 18 a 29 de agosto: 12 a 17 anos com comorbidades, deficiências, gestantes e puérperas

De 30 de agosto a 5 de setembro: 15 a 17 anos

De 6 a 12 de setembro: 12 a 14 anos

O dia 16 de agosto, data anunciada pelo governo como “Dia da Esperança” não marca, no entanto, o fim da campanha de vacinação contra Covid em SP. Isto porque o estado de São Paulo não deve atingir, neste dia, a completa imunização dos adultos, já que boa parte da população terá recebido apenas a primeira dose.

Além disso, as datas estipuladas pelo governo estadual podem ser diferentes das estabelecidas pelos municípios. Nesta semana, a prefeitura da capital adiou a vacinação contra a Covid para pessoas com 28 anos, que havia sido confirmada para quinta-feira (29).

Fonte: PortaL G1