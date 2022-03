Estado de SP vai retirar obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre

Foto: Agência Brasil

O governo de São Paulo decidiu retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre em todo o estado. A decisão sobre quais regras valerão para as escolas só será tomada na manhã de quarta-feira (9), pouco antes da coletiva de imprensa do governador João Doria (PSDB) marcada para o anúncio das medidas. A informação foi confirmada para a GloboNews por integrantes do Comitê Científico estadual.

Para os técnicos do comitê, a liberação do uso de máscaras em ambientes abertos já pode ser determinada a partir desta quarta-feira (9). Em locais fechados, no entanto, nada muda: as máscaras seguirão, por ora, obrigatórias.

A regra não irá valer para espaços fechados, como fez o Rio de Janeiro. Ainda não haverá autorização para retirada do item em escolas. A justificativa é o baixo percentual de crianças vacinadas com a segunda dose: 19,40%.

Numa manifestação em frente ao apartamento do secretário da Saúde, Jean Gorinchteyn, ainda nesta terça-feira, — com a participação de passistas de escolas de samba — adultos acompanhados de crianças sem máscara pressionavam pela desobrigação do item no ambiente escolar.

Em entrevista à CNN, ainda nesta terça-feira (8), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou que já é possível desobrigar o uso da máscaras em locais abertos na capital paulista.

Segundo ele, a prefeitura entregou um estudo sobre o tema ao vice-governador do estado, Rodrigo Garcia (PSDB). O secretário de saúde do município, Edson Aparecido, confirma que seguirá recomendação do estado.

