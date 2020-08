Estado de SP tem queda de mortes por coronavírus pela segunda semana consecutiva

Estado registrou 152 óbitos a menos, uma redução de 9% em comparação com a semana anterior

O Governador João Doria anunciou nesta segunda-feira (24) que o estado de São Paulo registrou queda no índice de óbitos por coronavírus pela segunda semana consecutiva. A redução foi de 9% em comparação com a semana anterior. A comparação entre os períodos de 2 a 8 de agosto e de 9 a 15 de agosto já havia apontado redução de 1% nas mortes no estado.

“Isso demonstra que o Plano São Paulo, as autoridades de saúde e aqueles que atuam na saúde pública e privada vêm cumprindo a sua função, o seu dever de salvar vidas. São Paulo foi e continua sendo o epicentro da pandemia no Brasil, mas as medidas que estamos adotando aqui no Plano São Paulo têm permitido o atendimento a todos que precisam. Ninguém ficou sem atendimento em São Paulo”, disse Doria.

Na semana de 9 a 15 de agosto, o estado registrou um total de 1.764 mortes por COVID-19. Já entre os dias 16 e 22 de agosto, o número caiu para 1.612, o que significa queda de 9% nas estatísticas e 152 vítimas fatais a menos.

Houve redução de óbitos por coronavírus em todas as regiões do estado de São Paulo no mesmo período.

“Isso reforça o objetivo do Plano São Paulo em salvar vidas. Estamos nos mantendo por três semanas consecutivas com taxas de ocupação de UTI em até 60%”, afirmou o Secretário da Saúde, Jean Gorinchteyn. A taxa de ocupação em UTI é de 55,6% no estado e de 53,7% na Grande São Paulo. Houve queda de 7% nas internações em UTI no estado, 9% na capital e 3% no interior e litoral.