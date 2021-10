Estado de SP libera nesta segunda-feira, 01, shows em pé, baladas e 100% das torcidas nos estádios

Uso obrigatório de máscara em qualquer ambiente e comprovante de vacinação continuam obrigatórios

Depois de quase 600 dias, chegam ao fim as restrições impostas pelo governo de São Paulo para conter a disseminação do coronavírus. A partir desta segunda-feira (1), os últimos eventos que estavam proibidos estão liberados: os shows com público em pé, as pistas de danças e a volta de 100% do públicos ao estádios de futebol, segundo as regras do Plano SP de flexibilização econômica.

Com isso, todos os estabelecimentos do estado podem funcionar sem restrição de público e horário. O uso de máscaras segue obrigatório (leia mais abaixo). Cabe a cada município definir se segue o governo do estado. A capital paulista seguiu a orientação e vai liberar todos os eventos a partir desta segunda.

A quarentena imposta pelo governo do estado começou no dia 24 de março de 2020. Naquela época, 30 pessoas haviam morrido vítimas da Covid-19. Durante os 587 dias que duraram o Plano São Paulo, o governo foi prorrogando e flexibilizando as regras.

A retomada desses eventos a partir de segunda acontece no momento em que o estado superou a marca de 70 milhões de doses aplicadas de vacinas contra Covid-19. Segundo o vacinômetro do governo paulista, pelo menos 87,63% da população adulta já tinha tomado a segunda dose das vacinas contra a doença até este domingo (31). No sábado (30), o estado registrou menos da metade do total de hospitalizados com Covid-19 há um ano atrás. Hoje, são 3.400 pessoas internadas, somando 1.609 em UTI e 1.791 em enfermaria.

A autorização para a volta desses eventos é a última etapa para a volta de 100% das atividades culturais no estado, que começaram a retomada gradual em 17 de agosto, com a volta de eventos sociais, museus e feiras corporativas.

